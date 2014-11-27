Производитель авиадвигателей «Мотор Сич» ищет выход на западные рынки через Польшу

Запорожский производитель авиационных двигателей компания «Мотор Сич» после закрытия для нее в текущем году российского рынка в связи с ситуацией на востоке Украины и ухудшением взаимоотношений с Российской Федерацией ищет клиентов в западных государствах, в частности, через контакты в Польше.

Об этом в четверг, 27 ноября, пишет польская газета Rzeczpospolita, отмечая, что компания на этой неделе провела свою презентацию в Варшаве.

"В среду в Варшавском техническом институте военной авиации представители украинского авиационного гиганта из Запорожья - «Мотор Сичи» - пытались заинтересовать польских предпринимателей и правительство общими бизнес проектами в нашей стране", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, по информации министра финансов Украина Александра Шлапака, озвученной им 28 октября в ходе международной инвестиционной конференции SP Advisors «A Fresh look at Ukraine», объем потерь украинских экспортеров из-за закрытия российского рынка для украинских товаров до конца 2014 года составит порядка 5 млрд долл.

По прогнозам экспертов, объем украинского экспорта в Россию по итогам 2014 года может снизиться как минимум на 35% с учетом отмены беспошлинного режима торговли. При этом отрицательное сальдо торговли товарами Украины с Россией в первом полугодии 2014 года составило 2,46 млрд долл.

В целом Кабинет министров Украины прогнозирует падение объемов экспорта из Украины в 2014 году на 11,6%, импорта в Украину - на 21,1%, в связи с ситуацией на востоке страны и ухудшением взаимоотношений с Российской Федерацией.

В то же время, торговый представитель Украины Валерий Пятницкий отмечал, что рост украинского экспорта в страны Европейского Союза в первом полугодии позволил компенсировать до половины потерь, понесенных украинскими товаропроизводителями в результате закрытия российского рынка. Кроме того, Минэкономразвития подготовило перечень торговых ограничений в отношении российского импорта, которые могут быть введены Украиной в рамках ответных мер на торговые ограничения украинского экспорта на российском рынке. Эти ограничения коснутся 830 тарифных линий и обернутся потерями для российских товаропроизводителей в объеме порядка 2,5 млрд долл.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» (г. Запорожье) – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

«Мотор Сич» в январе-сентябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 1,5 раза - до 1,53 млрд грн с 991,63 млн грн.

В 2013 году предприятие сократило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 31,2% - до 1,375 млрд грн.