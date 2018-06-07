Украинские металлурги отчитались о производстве стали

В Украине в январе-мае производство стали сохранилось на уровне 8,7 млн т.

В Украине (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей, находящихся на неподконтрольной территории), за январь-май производство стали сохранилось на уровне 5 месяцев 2017 г. - 8,68 млн тонн.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Укрметаллургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период выросло на 5%- до 7,72 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 8% – до 8,52 млн тонн.

Металлургические предприятия на подконтрольной территории при тех же абсолютных цифрах увеличили объемы производства стали на 5%, проката – на 11%, чугуна – на 15%.

«Не смотря на потерю части мощностей на неподконтрольной территории, металлургическим предприятиям, расположенным на контролируемой территории, за 5 месяцев 2018 г. удалось нарастить объемы производства чугуна, стали и проката до уровней, соответствующих либо превышающих показатели за аналогичный период предыдущего года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 2017 г. производство стали уменьшилось на 12% - до 21,3 млн тонн. Производство общего металлопроката сократилось на 14% - до 18,4 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 15% – до 20 млн тонн.