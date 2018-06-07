IKEA ищет партнеров в Украине для производства своей мебели

Среди обязательных требований - значительные производственные мощности на территории Украины и ежегодный денежный оборот свыше 2 млн евро.

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома – шведская группа компаний IKEA со штаб-квартирой в городе Делфте (Нидерланды) ищет партнеров в Украине для производства своей мебели.

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Об этом говорится в сообщении Офиса по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли Украины.

«14 июня в городе Киев в рамках Украинско-шведского бизнес-форума представители шведской компании IKEA готовы встретиться для налаживания сотрудничества с украинскими производителями продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди обязательных требований компании IKEA - значительные производственные мощности на территории Украины и ежегодный денежный оборот свыше 2 млн евро.

«Письма о желании сотрудничества с контактными данными можно отправлять до 11 июня 2018 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что два крупных шведских ритейлера IKEA и H&M выйдут на украинский рынок в этом году.

Справка УНИАН. IKEA – одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, которая была создана в Швеции в 1943 году. Существует несколько компаний с разными собственниками, которые работают под брендом IKEA.

К IKEA Group относятся производственные предприятия, закупочные офисы, центры комплектации и доставки заказов покупателям, а также 315 магазинов в 27 странах мира. В целом предприятия IKEA Group действуют на территории 42 стран.