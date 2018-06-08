В Украине нашли новое месторождение газа

Запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 млн куб. м

Крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргазвыдобування» открыла очередное месторождение в Харьковской области с изученными запасами 200 млн куб. м газа.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

«На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 млн куб. м, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, - более 2 млрд куб. м», - сказано в сообщении.

Отмечается, что после получения специального разрешения в декабре 2016 года, месторождение открыто в рекордно короткие сроки - менее чем за 1,5 года, несмотря на то, что данное специальное разрешение позволяет проводить геологическое изучение в 5 лет с возможностью продления еще на 5 лет, то есть в пределах 10 лет.

Напомним, 30 мая текущего года «Укргазвыдобування» сообщила об открытии нового месторождения в Харьковской области с изученными запасами более 300 млн куб. м, а перспективные ресурсы оцениваются в более 1,5 млрд куб м.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. В 2018 году компания планирует добыть 16-16,5 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».