Украина выполнила важное условие ЕС о создании национального органа стандартизации

Кабинет министров Украины утвердил создание национального органа стандартизации, предусмотренное Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, на базе государственного предприятия «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, создание национального органа стандартизации является важным условием имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Читайте такжеСейм Польши поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕССправка УНИАН. ГП «УкрНИУЦ» является ведущим научным учреждением в области стандартизации с 1991 года (предприятие реорганизовывалось и меняло название), обладает научно-технической базой, специалистами и практическим опытом в этой сфере.

Сегодня это предприятие, среди прочего, осуществляет экспертизу проектов национальных стандартов, издание и распространение национальных стандартов, и является разработчиком основополагающих стандартов национальной системы стандартизации.