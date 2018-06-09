Малая приватизация через систему ProZorro стартует в июне - Гройсман

Глава правительства подчеркнул, что крупные активы, важные, будут сохранены в собственности государства.

Приватизация через систему ProZorro небольших активов, не имеющих стратегического значения для украинской экономики, стартует в июне.

Читайте такжеКабмин дает старт малой приватизации: опубликованы постановления

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

«Я считаю, что приватизация - это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий - через ProZorro - открыто, публично, без злоупотреблений», - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что крупные активы, важные, будут сохранены в собственности государства. А те, в которые можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, будут готовиться к приватизации с привлечением известных мировых советников.

«Эту практику прошли страны с высоким уровнем жизни. А мы, к сожалению, оставались с кучей проблем, которые сейчас надо урегулировать», - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 5 июня вступили в силу утвержденные Кабинетом министров правила прозрачной продажи небольших государственных предприятий и компаний со значительной долей государственного капитала. Таким образом, была полностью сформирована нормативная база, необходимая для старта в Украине программы малой приватизации.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что первые лоты программы малой приватизации в системе «ProZorro.Продажи» появятся уже летом.