Канада, ЕС, Япония и Мексика готовят ответ на стальние пошлины США

09:23, 11 июня 2018
Промышленность
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Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом она сказала журналистам, трансляцию вел телеканал CBC, передает «Коммерсант».

«Мы находимся в тесной координации с ЕС и Мексикой по перечню ответных мер. Япония и ЕС встречались с нами для того, чтобы это обсудить. Мы направили жалобу во Всемирную торговую организацию», — напомнила госпожа Фриланд.

Напомним, в ходе прошедшей в канадском муниципалитете Мальбе встречи мировым лидерам не удалось уговорить Дональда Трампа отменить введенные им пошлины на сталь и алюминий.

Американский президент предложил отменить все торговые барьеры между членами «семерки», а в перспективе — создать между ними зону беспошлинной торговли.

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Теги: #Трамп#США#пошлины