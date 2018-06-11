Канада, ЕС, Япония и Мексика готовят ответ на стальние пошлины США

Напомним, в ходе прошедшей в канадском муниципалитете Мальбе встречи мировым лидерам не удалось уговорить Дональда Трампа отменить введенные им пошлины на сталь и алюминий.

Глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что Канада и ее партнеры имеют единую позицию в отношении пошлин США на сталь и алюминий.

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Об этом она сказала журналистам, трансляцию вел телеканал CBC, передает «Коммерсант».

«Мы находимся в тесной координации с ЕС и Мексикой по перечню ответных мер. Япония и ЕС встречались с нами для того, чтобы это обсудить. Мы направили жалобу во Всемирную торговую организацию», — напомнила госпожа Фриланд.

Напомним, в ходе прошедшей в канадском муниципалитете Мальбе встречи мировым лидерам не удалось уговорить Дональда Трампа отменить введенные им пошлины на сталь и алюминий.

Американский президент предложил отменить все торговые барьеры между членами «семерки», а в перспективе — создать между ними зону беспошлинной торговли.