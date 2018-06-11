Дроны, артиллерия, ПТРК: в Париже покажут украинскую военную продукцию

Предприятия госконцерна заинтересованы в сотрудничестве с ведущими иностранными производителями комплектующих к военной технике и вооружению.

Государственный концерн "Укроборонпром" представляет передовые разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса Украины на международной выставке Eurosatory-2018, которая стартовала в Париже.

Читайте также"Укроборонпром" представил свою продукцию на выставке в Казахстане

Как сообщает пресс-служба госконцерна, предприятия "Укроборонпрома" демонстрируют противотанковые ракетные комплексы, бронетехнику, высокоточную артиллерию, беспилотные летательные аппараты и другое вооружение.

"Так, на выставке показаны легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" от ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", высокоточный управляемый артиллерийский снаряд "Цветник-К" от ГП "Научно-производственный комплекс "Прогресс", беспилотный летательный аппарат "Спектейтор", - сказано в сообщении.

В "Укроборонпроме" добавили, что предприятия госконцерна заинтересованы в развертывании военно-технического сотрудничества с ведущими иностранными производителями комплектующих к военной технике и вооружению. В первую очередь речь идет о налаживании поставок современных разработок для систем прицеливания, наведения, разведки и наблюдения.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.