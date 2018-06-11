Украина может избежать пошлин на поставки стали и алюминия в США - торгпред

В США серьезно рассматривают аргументы, поданные Украиной.

Украинские производители могут серьезно рассчитывать на исключение из-под действия пошлин поставки в США стали и алюминия.

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Об этом сообщается в комментарии торгового представителя Украины Натальи Микольской по итогам переговоров с представителями правительства США, опубликованном на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

"Мы считаем, что можем серьезно рассчитывать на исключение из-под действия этих пошлин. Соединенные Штаты довольно серьезно рассматривают аргументы, поданные Украиной", - отметила Микольская.

В министерстве также подчеркнули, что США уже исключили ряд стран из-под действия пошлин, и Украина намерена стать одной из них.

Как сообщал УНИАН, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении импортных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. По словам Трампа, пошлины не будут вводиться в течение 15 дней, и в это время США будут следить за реакцией своих торговых партнеров. Кроме того, Трамп отметил, что пошлины на импорт стали и алюминия из Мексики и Канады не будут действовать, пока ведутся переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что правительство принимает все необходимые меры для исключения украинской продукции из-под действия введенных США импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.