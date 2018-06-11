Цены производителей промпродукции в мае выросли почти на 17%

По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,8%.

Цены производителей промышленной продукции в Украине в мае 2018 года в годовом выражении - к маю 2017 года - выросли на 16,5%.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем – апрелем 2018 года - цены производителей промпродукции в мае выросли на 0,8%.

С начала года, к декабрю 2017 года, цены производителей промпродукции выросли на 6,8%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Крыма, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в апреле 2018 года в годовом выражении выросли на 14,1%.