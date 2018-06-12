Компании «Дортмунд Кабель» и «Холдинг «КДТ» обратились к президенту и премьеру Украины с просьбой защитить их бизнес от незаконного преследования

Компании на протяжении двух лет ведут борьбу с незаконным преследованием их бизнеса.

Представители украинских компаний «Дортмунд Кабель» и «Холдинг «КДТ» в своем открытом письме к Президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману просят защитить их компании от неправомерных действий со стороны правоохранительных органов.

Компании на протяжении двух лет ведут борьбу с незаконным преследованием их бизнеса. Представители «Дортмунд Кабель» и «Холдинг «КДТ» уже обращались к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и премьер-министру Владимиру Гройсману.

К сожалению, разбирательство намеренно затягивается, продолжается давление со стороны сотрудников полиции, прокуратуры и СБУ. Оппоненты манипулируют фактами и общественным мнением, поступают угрозы и требования откупа. Таким образом представители «Дортмунд Кабель» и «Холдинг «КДТ» вынуждены выйти в публичную плоскость и обратиться напрямую к руководству страны.

Напомним, что в декабре 2016 года в помещениях, арендуемых ООО «Дортмунд Кабель» и ООО «Холдинг «КДТ», был произведен обыск. Еще до его начала к представителям «Дортмунд Кабель» обратился неизвестный. Представившись сотрудником СБУ тот потребовал выплатить ему 1,5 млн гривен за укрытие конфиденциальной информации о предприятии. Компания отказалась выполнить требования и спустя некоторое время на ООО «Дортмунд Кабель» были заведены уголовные дела. Целью обыска было приостановить бизнес, изъяв продукцию и сырье компаний. Решением суда обыск был признан незаконным и постановлено вернуть компаниям изъятое имущество. Еще 8 месяцев ушло на то, чтобы добиться от следователя Соломянского УП ГУНП выполнения постановления суда. В результате передачи недостача составила 812 кг меди и 463 метра кабеля. «Дортмунд Кабель» открыла 14 уголовных дел на сотрудников правоохранительных органов. Но с целью продолжить давление на компании по большинству дел назначен тот же следователь, что и в деле против «Дортмунд Кабель» и «Холдинг «КДТ».

В ноябре 2017 года компания «Холдинг «КДТ» направила жалобу в офис бизнес-омбудсмена Украины. После чего бизнес-омбудсмен обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко и главе Национальной полиции Сергею Князеву.

К сожалению, даже после этих обращений «уголовное преследование» не прекращено. На протяжении всего разбирательства продолжают поступать письма и звонки с требованиями больших денежных сумм за приостановление следственных действий. Так, в феврале этого года получено электронное письмо с требованием выплатить 3 млн гривен. Вымогатели обещают, что взамен прекратят преследование, а клиентам компаний разошлют письма об благонадежности «Дортмунд Кабель».

17 мая в пресс-центре агентства «Интерфакс-Украина» прошла пресс-конференция на тему «Правоохранительные органы на службе у черных рейдеров». Её цель – открытое обращение к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой остановить незаконное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов и сотрудников СБУ. «Мы просим защитить непосредственно наши конституционные права и защитить нас от недобросовестной конкуренции, а также недобросовестных посягательств и уголовного преследования, которое длится в течение двух лет», – заявил представитель ООО «Дортмунд Кабель» Станислав Догадайлов. «Вопреки принятым Верховной Радой законопроектов, призванных остановить злоупотребления правоохранительных органов, - давление на бизнес в Украине продолжается. Фактически уничтожаются те ценности, которые легли в основу Революции Достоинства, и ради защиты которых, сотни украинцев сложили свои жизни» - добавил он.