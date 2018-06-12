Украинские противотанковые ракетные комплексы на стрельбах показали себя не хуже Javelin - военный эксперт

Бадрак подчеркивает, что украинские ПТРК поразили цели так же, как и американские Javelin: «100% попадание на дальности в почти 2 км».

Украинские противотанковые ракетные комплексы «Скиф» и «Корсар» на недавних стрельбах показали себя не хуже американских противотанковых комплексов третьего поколения Javelin.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«На сегодняшний день есть целая линейка ПТРК, среди которых наиболее известные – это «Скиф» и «Корсар». На недавних стрельбах, когда отстреливали американские Javelin, как раз использовали эти два противотанковых ракетных комплекса, и они показали, что они не хуже американских», - заявил он.

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По словам Бадрака, украинские ПТРК поразили цели так же, как и американские Javelin. «100% попадание на дальности почти 2 км, комплексы подтвердили свои высокие характеристики», - сказал эксперт.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 2 марта этого года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

17 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin. 30 апреля президент сообщил, что Javelin доставили в Украину.

12 марта Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии - высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини призвал Евросоюз признать Россию стороной конфликта на Донбассе и предоставить Украине оборонительное вооружение.

22 мая в Украине провели испытания противотанкового комплекса третьего поколения Javelin.