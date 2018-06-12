Украина в этом году получит вертолет отечественного производства, оснащенный ракетой "Барьер-2В" - военный эксперт

Эксперт не исключает, что управляемая ракета «Барьер-2В» будет в будущем использоваться для создания в Украине ударного беспилотного комплекса.

Украина в этом году получит современный боевой вертолет отечественного производства, который сможет вести бой ночью и в плохих погодных условиях.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Когда состоялось несколько контрактов на продажу вертолетов Ми-24 в Азербайджан, то украинская ракета «Барьер-2В», которую сделало КБ «Луч», была интегрирована в систему боя вертолета», - сказал он.

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По словам Бадрака, ранее украинские вертолеты имели только неуправляемые ракеты. «Теперь они имеют управляемую ракету украинского производства с дальностью боя до 8 км», - заявил он.

Военный эксперт не исключил, что ракеты «Барьер-2В» будут в будущем использоваться для создания в Украине ударного беспилотного комплекса. «Только шесть или семь государств мира могут создавать ударные беспилотные комплексы», - отметил он.

«Сегодня уже украинские оружейники преодолели еще один рубеж - это создание фактически оптико-электронной системы прицеливания для вертолета», - отметил Бадрак.

По его словам, благодаря государственно-частному партнерству удалось создать такую систему управления огнем с названием 524Р.

«Таким образом, у нас в этом году наш боевой вертолет получит возможность вести бой ночью или в плохих погодных условиях. Это очень большой успех, потому что раньше такого не было», - сказал Бадрак.

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