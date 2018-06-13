«Автострада» ввела в действие завод по производству асфальтобетона для ремонта международной трассы «GoHighWay»

Использование современных технологий и дорожной техники позволяет предприятию делать дорожное покрытие со сроком эксплуатации не менее 10 лет.

Вчера поблизости села Червоное в Винницкой области ввели в действие новый асфальтобетонный завод совместного немецко-украинского предприятия «Автострада». Производство сертифицированное, современное и экологичное. Всю готовую продукцию с АБЗ будут поставлять сразу на 2 участка международной трассы М-12 (недалеко от Немирова и с. Писаревка), где сейчас "Автострада" проводит ремонтные работы. Это часть международного коридора "GoHighWay".

Использование современных технологий и дорожной техники позволяет предприятию делать дорожное покрытие со сроком эксплуатации не менее 10 лет.

«Наше покрытие имеет качественный «рецепт» изготовления: это четко определенные пропорции и технологии. В противовес старым дорогам, которые сходили вместе со снегом, наше предприятие делает покрытие со сроком эксплуатации не менее 10 лет! И это не единственная наша гордость. Обратите внимание на работу завода – он не дымит. Производство оснащено рукавной системой пылеочищения: в бункере фильтра размещено 11 секций с более 100 фильтрующих рукавов, изготовленных из специального материала Nomex. Эта ткань выдерживает пиковые температуры 210-230 0С. Основное преимущество таких фильтров над системой мокрого пылеочищения в том, что они дают лучший результат и не требуют постоянного водоснабжения. Такие мобильные асфальтобетонные заводы можно устанавливать в пределах населенных пунктов», – рассказывает директор ООО «СП «Автострада» Анатолий Вакар.

Современный АБЗ смонтировали на территории бывшей фермы села Червоное всего за полтора месяца. Мобильный и компактный, он обеспечил рабочими местами местных жителей и стал еще одним источником наполнения бюджета Мельниковской ОТГ.

«На этом месте были руины животноводческого комплекса. А сейчас мы имеем новый завод и несколько преимуществ: дополнительные рабочие места, а с ними и отчисления в бюджет налога на доходы физических лиц, экологический налог и налог за землю. Все средства направим на развитие нашей полуторатысячной громады. В ближайших планах громады – полноценное освещение улиц, – рассказывает о сотрудничестве с «Автострадой» председатель Мельниковской ОТГ Александр Лесько. – За счет инвестора в Мельниковцах уже куплен и заменен новый насос для скважины – люди обеспечены водой. В Червоном ожидают строительства двух километров новой дороги – заезд в село с основной магистрали. Сейчас этот путь вымощен неудобной брусчаткой».

Местные жители надеются, что отремонтированная дорога приведет к ним новых инвесторов. Наталья Щербатюк и Екатерина Гроздова из Червоного сегодня работают на новом АБЗ и вспоминают, что последний раз трассу возле их села ремонтировали еще во времена их детства. А потом только заплатки на дорогах ставили. Теперь все иначе.

Справка.

ООО «Совместное украинско-немецкое предприятие «Автострада» работает на рынке автодорожного строительства с 2016 года. Директор – Анатолий Вакар.

В 2017 году ООО «СП «Автострада» выполнила ремонт участка автомобильной дороги М-12 от выезда из города Винница в село Лукашовка. Кроме ремонта дорожного покрытия «Автострадой» установлены новые бордюры, в пределах населенных пунктов обустроены тротуары и система уличного освещения, заменено барьерное ограждение и нанесена пластиковая разметка.