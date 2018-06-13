За десять лет автопром в Украине рухнул в 90 раз

По сравнению с маем 2017 года, объем выпуска легковых автомобилей в Украине в мае 2018 года снизился на 43,5%.

Производство автотранспортных средств в Украине в мае 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 10-летней давности, снизилось в 90 раз - до 442 единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

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Согласно данным ассоциации, пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке, которая осуществляется на заводе "Еврокар".

В мае на Закарпатье было собрано всего 374 "Skoda", что на 39% меньше, чем в предыдущем месяце.

По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на катастрофически низкую базу сравнения, объем выпуска легковых автомобилей в Украине снизился на 43,5%.

Отмечается, что продолжает демонстрировать негативную динамику производство коммерческих автомобилей. Относительно мая 2017 года производство коммерческих авто упало почти на 17%, а к апрелю текущего года - вполовину, до 5 штук.

В ассоциации отметили, что в статистике отсутствуют данные КрАЗа, который по непонятным причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

В то же время, производство автобусов в Украине в мае выросло на 17% к маю 2017 года и на 26% к апрелю 2018 года - до 63 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на 63,1% - до 8,586 тысячи единиц.

Производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тысячи единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).