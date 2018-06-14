Siemens думает о продаже бизнеса по производству газовых турбин - Bloomberg

Siemens рассматривает различные варианты, в том числе и слияние с конкурирующими компаниями.

Немецкий концерн Siemens может продать бизнес по производству газовых турбин для электростанций.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Siemens рассматривает различные варианты, в том числе и слияние с конкурирующими компаниями. По информации источников, окончательное решение не принято. Компания может сохранить бизнес и развивать его в будущем.

Обсуждения возможности продажи или слияния с другими компаниями начались еще в ноябре 2017 г., когда Siemens объявил о предстоящем сокращении около 6900 сотрудников по всему миру в рамках реструктуризации.

По плану реструктуризации Siemens планирует консолидировать три подразделения — Power and Gas (PG), Power Generation Services (PS) и Process Industries and Drives (PD). Тем самым компания рассчитывает увеличить мощности на производственных объектах и повысить эффективность.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2017 года Россия доставила в аннексированный Крым четыре газовые турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens. Комментируя это событие, в Siemens заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, вместо этого они незаконно попали в Крым. Позже Германия потребовала от ЕС введения новых санкций из-за ситуации с турбинами Siemens, которые незаконно попали в оккупированный Крым.

Справка УНИАН. Siemens AG - немецкий технологический концерн, ведущий мировой производитель электротехники и электроники для промышленности и энергетики, медицинского оборудования, городской инфраструктуры. Штаб-квартиры концерна находятся в Берлине и Мюнхене.

Немецкий концерн Siemens имеет длительную историю сотрудничества с украинскими и российскими компаниями. Концерн поставляет оборудование для работы электростанций и других объектов энергетики.