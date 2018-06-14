ВСУ могут получить новый бронеавтомобиль "Новатор" (фото)

Сейчас рассматривается вопрос по установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства "Стугна" и "Корсар".

ВСУ могут получить новый бронеавтомобиль «Новатор» — он рассматривается, как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сегодня, 14 июня, министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел бронеавтомобиль.

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"Заслушал доклад ответственных лиц относительно процесса испытания и возможности дальнейшего принятия машины на обеспечение украинского войска. Сейчас мы рассматриваем вопрос по установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства «Стугна» и «Корсар", — сообщил Полторак.

Ранее сообщалось, что украинские противотанковые ракетные комплексы «Скиф» и «Корсар» на недавних стрельбах показали себя не хуже американские противотанковые комплексы третьего поколения Javelin.