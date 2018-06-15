Украина с начала года добыла почти 14 миллионов тонн угля

Государственные шахты сократили добычу угля на 7,6%.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-мае 2018 года увеличилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,9 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, государственные шахты за отчетный период добыли 1,85 млн тонн, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 млн тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.