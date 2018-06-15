Трамп решил ввести пошлины против китайских товаров на $50 миллиардов

США подготовили обновленный список китайских товаров, которые подпадают под американские пошлины.

Президент США Дональд Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около 50 миллиардов долларов.

Читайте такжеТрамп требует "справедливого" доступа американских товаров к рынкам

Об этом сообщили источники, знакомые с решением Трампа, передает The Wall Street Journal.

По словам пятерых людей, знакомых с этим вопросом, администрация Трампа готовится выпустить уточненный список китайских продуктов, которые будут затронуты пошлинами.

Белый дом сказал, что обязанности будут выполнены "в ближайшее время" после выхода в пятницу списка, хотя дата не установлена. Министерство торговли Китая отказалось немедленно прокомментировать отчет, в котором Трамп одобрил пошлины.

"Реализация тарифов, когда это произойдет, может приблизиться к торговой войне", - отметил глава инвестиционной стратегии AMP Capital Investors в Сиднее Шейн Оливер.

Ранее Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, что готовится к повторному введению пошлин на товары из США. Позже Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.

Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.