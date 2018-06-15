Украина готова продолжить экспорт бронетехники в Таиланд – СНБО

По мнению первого замсекретаря СНБО, необходимо рассмотреть возможность открытия украинского сервисного центра для военной продукции на территории Таиланда.

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский заявил, что Украина готова и в дальнейшем экспортировать отечественную бронетехнику в Таиланд.

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Об этом он сказал во время визита в Украину делегации представителей Министерства обороны Таиланда во главе с заместителем министра обороны Чайчаном Чангмонгколом, передает пресс-служба СНБО.

"Олег Гладковский отметил, что наше государство готово и в дальнейшем экспортировать в Таиланд бронетехнику, а также расширить ассортимент военной продукции, в которой нуждается армия королевства. Он также отметил, что отечественные специалисты способны наладить надлежащее техническое обслуживание и поддержку бронетехники, в частности, поставки запасных частей и деталей к ней", - сказано в сообщении.

По мнению первого заместителя секретаря СНБО Украины, необходимо рассмотреть возможность открытия украинского сервисного центра для военной продукции на территории Таиланда.

Также Гладковский считает целесообразным начать работу совместной украинско-тайской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса для обсуждения конкретных совместных проектов.

Как сообщал УНИАН, в конце марта "Завод имени Малышева" успешно завершил испытания последней партии боевых танков "Оплот-Т", которые в рамках выполнения контракта с Королевством Таиланд в ближайшее время будут направлены в страну дислокации. Всего Вооруженные Силы Королевства Таиланд по контракту получили 49 единиц танков "Оплот" за более чем 200 миллионов долларов.