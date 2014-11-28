Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт нержавеющих труб из Китая
Министерство экономического развития и торговли утвердило введение пошлин на уровне 41,07% на импорт бесшовных нержавеющих труб из Китая по результатам антидемпингового расследования.
Об этом , сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Как говорится в сообщении пресс-службы министерства, межведомственная комиссия по международной торговле установила, что приведенные в отчете о результатах расследования доказательства являются достаточными для применения антидемпинговых мер.
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По результатам заседания комиссии было принято решение о принятии добровольного обязательства китайской компании Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd о прекращении демпингового импорта в Украину бесшовных нержавеющих труб.
Как сообщал УНИАН, Украина также продлила действие введенных в 2008 году квот на импорт в страну стальных труб бесшовных обсадных и насосно-компрессорных внешним диаметром до 406,4 мм вне зависимости от страны происхождения до 31 марта 2015 года.
Также сообщалось, что Таможенный союз отменил пошлины на нержавеющие стальные трубы из Украины.