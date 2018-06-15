Украина и американская компания планируют создавать боевые модули по стандартам НАТО

Американцы будут поставлять пулеметы для боевых модулей, а производство наладят на одном из предприятий госконцерна "Укроборонпром".

Госпредприятие «Спецтехноэкспорт», входящее в состав государственного концерна «Укроборонпром», и один из ведущих американских производителей стрелкового оружия заключили Меморандум о сотрудничестве, результатом которого должно стать создание совместного боевого модуля по стандартам НАТО.

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Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», в меморандуме указано, что американская компания будет поставлять пулеметы для боевых модулей, а производство наладят на одном из предприятий госконцерна.

«Кроме того, компания из США проявила заинтересованность в совместном производстве нестандартных образцов вооружения. Стороны ожидают, что боевой модуль поступит на вооружение Вооруженных сил Украины, а также будет поставляться в интересах третьих стран», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.