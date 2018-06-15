Торговые войны: США вводят 25% пошлину на товары из Китая

По словам Трампа, новые пошлины будут касаться импорта товаров из Китая на сумму в $50 млрд.

Соединенные Штаты вводят пошлину в размере 25% на товары из Китая, заявил президент страны Дональд Трамп.

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Как сообщается в тексте письменного заявления президента США, "в свете кражи интеллектуальной собственности и технологии и других нечестных торговых действий Соединенные Штаты введут ввозную пошлину в 25% на 50-миллиардный объем товаров из Китая, которые содержат индустриально значимые технологии", передает Прайм.

"Это включает товары, связанные со стратегическим планом "Сделано в Китае-2025", который направлен на доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, которые будут двигателем будущего экономического роста для Китая, но повредят экономическому росту в США и многих других стран. Соединенные Штаты не могут больше терпеть потерю нашей технологии и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий", — поясняет президент и добавляет, что эти меры — первый шаг в восстановлении торгового баланса с Китаем, в котором в настоящее время наблюдается огромный дефицит США.

По его словам, новые пошлины будут касаться импорта товаров из КНР на сумму в $50 млрд.

Как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, администрация США собирается начать взимать пошлины на товары китайского производства уже на следующей неделе. Пошлины могут затронуть экспорт товаров на сумму свыше десятков миллиардов долларов.

Перечень охватывает 1102 наименований товаров из КНР. Основную часть списка занимает продукция промышленного сектора — аэрокосмическая техника, информационно-коммуникационное оборудование, робототехника, промышленная техника, новые материалы и автомобили. При этом на такие популярные среди американских потребителей китайские товары как мобильные телефоны или телевизоры, новые меры не распространяются.

Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из КНР. Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий.