Госгеонедр выставит на аукционы 44 нефтегазоносных участка

Прогнозные запасы газа на участках около 1 трлн куб. м.

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) планирует провести аукционы по продаже специальных разрешений по 30 углеводородным участкам в 8 областях Украины и по 14 участкам на шельфе Черного моря с прогнозными запасами газа около 1 трлн куб. м.

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Об этом сообщил и.о. главы службы Олег Кирилюк в ходе круглого стола в парламенте на тему: «Ключевые приоритеты реформы добывающего сектора».

«На сегодня изучаются 30 участков для проведения аукционов. В разрезе областей: Полтавская область – 11, Черниговская – 1, Харьковская – 4, Сумская – 4, Ивано-Франковская – 4, Днепропетровская – 4, Одесская – 1, Закарпатская – 1», - сказал Кирилюк, добавив, что на аукционы также будут выставлены 14 участков на шельфе Черного моря площадью от 500 кв. км до 1000 кв. км.

Кирилюк отметил, что прогнозные запасы газа на участках, которые будут выставлены на аукционы, составляют более 1 трлн куб. м газа.

«Участки, которые мы готовим к проведению аукционов, с ресурсами более 1 трлн куб. м», - сообщил он.

Как сообщал УНАИН, Госгеонедр планирует 25 октября провести аукцион по продаже двух специальных разрешений на пользование недрами во Львовской области.

Ранее из-за отсутствия аукционов деятельность Госгеонедр остро критиковалась со стороны игроков рынка.

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение последних четырех лет Госгеонедр выдала около 700 спецразрешений на пользование недрами, из которых только 43 - по результатам проведения аукционов.

Что касается последних скандальных случаев выдачи разрешений без аукциона на разработку месторождений лития и нефти в Донецкой и Полтавской областях, то Генпрокуратура подала в Окружной административный суд Киева исковые заявления о признании противоправными и отмене данных приказов Госгеонедр.

По словам Луценко, правительство обязано обеспечить стопроцентно открытые конкурсные аукционы на любые природные ресурсы.