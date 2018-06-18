Опубликовано видео, как украинские танки преодолевают водные препятствия

Украинский "Булат" впервые за время своего существования полностью погрузился в воду.

В 169-м учебном центре "Десна" возобновили практику преодоления танками водных преград.

"Более пяти лет назад на базе 169-го учебного центра в рамках учений с 30-ю ОМБр были проведены учения по преодолению танками водных преград. Теперь эту практику в "Десне" решили возобновить", - говорится в сообщении центра в Facebook.

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Специальный бассейн, который находится на территории парка танкового полка, почистили и привели в порядок, чтобы постоянно иметь возможность для отработки таких упражнений.

"Т-64б и "Булат" загерметизировали и подготовили для преодоления водных преград, оснастив бронемашины трубами-лазами для экстренной эвакуации экипажа", - рассказали в учебном центре.

Стоит отметить, что украинский "Булат" впервые за время своего существования полностью погрузился в воду, раньше в таких учениях он не участвовал.

Ранее эксперт объяснил, почему модернизированные танки Т-64БМ «Булат» являются непригодными для боя.