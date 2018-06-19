Торговая война: Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами

Министерство торговли КНР отреагировало на слова Трампа, пригрозив «жестким ответом на избыточное давление».

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае введения Китаем пошлин на американские товары, дополнительные таможенные сборы в размере 10 процентов будут наложены на китайскую продукцию общей стоимостью в 200 миллиардов долларов.

«Будут сделаны новые шаги с целью побудить Китай отступить от недобросовестной торговой практики, открыть свои рынки американским товарам и согласиться на более сбалансированные торговые отношения с Америкой», – заявил президент США Дональд Трамп, передает “Радио Свобода”.

Особое недовольство Трампа вызывает отказ китайских властей защищать американскую интеллектуальную собственность.

В ответ Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин примет «качественные» и «количественные» меры, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные пошлины на китайские товары, передает Reuters.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия будут иметь комплексный характер - Китай настроен на «решительное сопротивление».

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары. Речь идет о введении 25-процентной пошлины на товары из Китая. Предполагается, что пошлины будут применены в отношении товаров на сумму 50 миллиардов долларов.

В Китае заявили, что готовят симметричный ответ на американские пошлины.

Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что новые пошлины США могут представлять риск для мировой торговли.