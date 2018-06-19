Торговая война: Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами

10:33, 19 июня 2018
Промышленность
281 0
Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае введения Китаем пошлин на американские товары, дополнительные таможенные сборы в размере 10 процентов будут наложены на китайскую продукцию общей стоимостью в 200 миллиардов долларов.

«Будут сделаны новые шаги с целью побудить Китай отступить от недобросовестной торговой практики, открыть свои рынки американским товарам и согласиться на более сбалансированные торговые отношения с Америкой», – заявил президент США Дональд Трамп, передает “Радио Свобода”.

Особое недовольство Трампа вызывает отказ китайских властей защищать американскую интеллектуальную собственность.

В ответ Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин примет «качественные» и «количественные» меры, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные пошлины на китайские товары, передает Reuters.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия будут иметь комплексный характер - Китай настроен на «решительное сопротивление».

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары. Речь идет о введении 25-процентной пошлины на товары из Китая. Предполагается, что пошлины будут применены в отношении товаров на сумму 50 миллиардов долларов.

В Китае заявили, что готовят симметричный ответ на американские пошлины.

Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что новые пошлины США могут представлять риск для мировой торговли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Китай#пошлины#торговая война