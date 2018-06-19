Порошенко одобрил повышение экспортной пошлины на металлолом

Президент подписал закон о продлении на год и повышении до 42 евро за тонну экспортной пошлины на металлолом.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий продление на год срока действия экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов, а также ее повышение до 42 евро за тонну с 30 евро за тонну.

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Целью закона является сохранение действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома для уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и обеспечения условий восстановления объектов инфраструктуры.

Кроме того, законопроект направлен на дальнейшую стабилизацию ситуации в металлургической отрасли и смежных секторах, сохранение существующих и создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет за счет повышения экспортной пошлины на металлолом, а также создание большей добавленной стоимости на территории государства путем глубокой переработки дефицитного сырья, образованного на ее территории.

Как сообщал УНИАН, Рада приняла этот закон во втором чтении 17 мая этого года.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк сообщал, что данный закон не противоречит международным обязательствам Украины.

По его словам, закон отвечает условиям участия Украины в договорах с ЕС и Всемирной организацией торговли, где предусмотрены исключения, связанные в том числе с защитой интересов национальной безопасности, под которые попадает противостоящая российской агрессии Украина.

В июле 2016 года Рада приняла с поправками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

В июле 2017 года пошлина была продлена еще на один год.

Украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.