Семейная фирма Розенблатов будет поставлять таинственные беспилотники для Минобороны — СМИ (видео)

Эти беспилотники до сих пор не видел ни один из опрошенных украинских производителей и экспертов, первые испытания HAWKа прошли неудачно, комплектация и конструкция вызывают много вопросов, а цену могут накрутить за счет конструкторских разработок.

Министерство обороны планирует приобрести беспилотники HAWK у фирмы жены нардепа Борислава Розенблата, которые падали на демонстрационных полетах в ВСУ.

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Об этом говорится в сюжете «Розенблат дает крылья» в программе «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

В 2018 году в рамках государственного оборонного заказа (далее - ГОЗ), Минобороны запланировало приобрести два беспилотных комплексы HAWK производства житомирского ООО «Украинские авиационные системы» (ООО «УАС»).

Комплекс разработан ООО «УАС» в кооперации с иностранными партнерами. Изготавливается в основном из импортных деталей. Такую информацию на запрос программы сообщили в Минобороны.

Официально совладельцами ООО «УАС» есть жена нардепа Борислава Розенблата Жанна Розенблат, ее бизнес-партнер Константин Пожидаев, а также Роман Диденко из Молдовы.

Борислав Розенблат не скрывает – фирма жены, однако идея его: «Я занимался этим вопросом еще в 2014 году... И я нашел команду, нашел единомышленников, нашел своих друзей-инвесторов, которые вложили деньги очень серьезные в этот проект, и он, видите ли, на протяжении 4 лет – внедрен». По мнению Розенблата «УАС» попал в ГОЗ заслуженно, ведь их «птичка» дословно «лучшая в стране», прошла «все испытания МО нашей страны» и хорошо известна участникам рынка беспилотников в Украине.

Однако эти беспилотники до сих пор не видел ни один из опрошенных украинских производителей и экспертов, первые испытания HAWKа прошли неудачно, комплектация и конструкция вызывают много вопросов, а цену могут накрутить за счет конструкторских разработок.

Для того, чтобы попасть в гособоронзаказ, украинскому производителю нужно: 1) успешно пройти определяющие ведомственные испытания и 2) получить допуск к эксплуатации в ВСУ (предоставляется отдельным приказом министра обороны). Допуск HAWK-министр Степан Полторак подписал в декабре 2017 года.

Минобороны ежегодно закупает не более полудесятка различных марок беспилотников и розенблатовская фирма со своими HAWK-ами в этом году появились в планах ГОЗ впервые. Однако эти беспилотники министр не смог вспомнить ни по названию, ни по производителю, ни по фото: «Очень трудно отвечать, у нас наименований в ГОЗе около 3 тыс. Я не помню по каждому».

Определяющие ведомственные испытания HAWK от семейной фирмы Розенблата проходил в Государственном научно-испытательном центре Вооруженных сил (ГНИЦ ВСУ) с 31 мая по 29 июля 2016 года. Испытания комплекс прошел успешно, заявленные характеристики подтвердил и может рассматриваться на подконтрольную эксплуатацию – говорится в ответе ВСУ на запрос телепрограммы. Протокол испытаний - государственная тайна.

В то же время, в журнале “Наука и техника Воздушных Сил ВСУ” опубликованы результаты демонстрационных полетов, которые проходил беспилотник HAWK в том же ГНИЦ до секретных испытаний.

Публикация датирована апрелем 2016 года. Испытывали взлет планера, и с 9 попыток удачными были только 7, два раза беспилотник падал из-за особенности конструкции. Слетает «птичка» с натяжной стропы. Оказалось, что конструкция HAWK-а имеет существенный недостаток: плоскость винта пересекает стропу, поэтому во время взлета она может неожиданно намотаться на винт и тогда планер падает, так и не взлетев. Что, собственно, и случилось с HAWK-ом, корпус и винт были разрушены.

Поэтому общий вывод был неутешительный: требований к взлету беспилотников не так уж и много – это надежность и безопасность механизма взлета и его предсказуемость и эта «требование летной годности до беспилотного авиационного комплекса данного класса относительно процесса взлета беспилотного аппарата не выполняется».

В журнале описаны демонстрационные полеты беспилотника HAWK производства молдавской компании Drone-Tech SRL. На наш вопрос, есть ли беспилотник Drone-Tech SRL и беспилотник ООО «УАС» - одним и тем же комплексом, в ВСУ точно ответить не смогли. Нардеп Розенблат на этот же вопрос ответил, что «это абсолютно разные вещи, абсолютно разные модификации".

Однако есть основания считать, что HAWK от Drone Tech SRL - это тот самый HAWK, который вскоре выставила на испытания компания «УАС» жены Розенблата.

Во-первых, планеры выглядят идентично. Во-вторых, молдавская фирма Drone-Tech SRL, которая завалила демонстрационные полеты, аффилированная с украинской компанией жены Розенблата. Drone-Tech записана на Виталия Диденко из Молдовы. Это - отец одного из совладельцев украинского продавца беспилотников HAWK – Романа Диденко.

В-третьих, только после испытаний вроде “своего” беспилотника украинская компания приобрела комплектующие, из которых он собирается: импортные запчасти пересекли украинскую границу на полгода-год позже секретных испытаний.

ООО «УАС» основано в марте 2016 года, испытания ее HAWK-а успешно прошли в июне-июле 2016 г, то есть буквально через пару месяцев после создания компании. При этом оптические модули прошли растаможку в ноябре 2016, ноутбук на базе которого функционирует наземная станция управления, – в декабре 2016, корпуса планеров - в январе, парашюты – в феврале, а компьютерные платы и антенны – в мае 2017.

Как говорится в сюжете, не менее странной оказаласьситуация с поставщиками этих деталей. Ряд важнейших запчастей, таких как оптические модули, компьютерные платы, антенны т.д., «УАС» приобрел у еще нескольких компаний Виталия Диденко – британской Drone-Tech LP и молдавской Transenergoproiect SA. Последняя является транспортно-логистической фирмой, занимающейся грузовыми перевозками. Это и есть основной бизнес Виталия Диденко, который он ведет в Молдове уже более 20 лет.

К комплектации и конструкции HAWKа также есть ряд замечаний у практиков. Согласно информации на сайте «УАС» и официальным ответам МО и ВСУ, в комплект HAWK входят: наземная станция управления, антенный комплекс 2 “птички” и 2 оптические модули. Заявленное целевое назначение: аэроразведка.

Руководитель проекта «Аэроразведка» и экс-советник начальника ГШ ВСУ Натан Хазин обращает внимание на наличие в комплекте только двух планеров, что не соответствует ни мировой, ни украинской практике: «Две единицы в комплексе – нет такой практики. Есть три-четыре птички. Обычно 1 в воздухе, 1 резервная и 1 подменная. Подменная – это мне надо прямо сейчас лететь в тот район, где работала предыдущая: в то время, как одна возвращается, другая летит туда, они циркулируют таким образом”.

Кроме того, по словам Хазина, взлет со стропы является устаревшим и травматичным решением с большой вероятностью потери планера уже на взлете, закрепленная под фюзеляжем камера – также в зоне риска с вероятностью поражения при посадке, а изображена на предоставленном Минобороны фото антенна – одна из самых примитивных. Поэтому, по мнению эксперта, «речь идет о простом, заурядном комплексе, который не отличается особенными тактическими показателями».

Цена на HAWK-и, согласно ответу Минобороны, пока еще не определена.

Вместе с тем, в случаях, когда закупка продукции оборонного назначения осуществляется в засекреченном режиме, без применения конкурентных процедур, цена на товар должна вычисляться по утвержденной КМУ отдельной формуле. Согласно ей, в стоимость продукции могут быть отнесены затраты на оплату работ и услуг сторонних предприятий по изготовлению (разработке, модернизации) деталей к изделию и по совершенствованию технологии и организации производства.

Под эту группу вполне могут попасть расходы фирмы жены Розенблата «УАС» на конструкторские услуги от фирм того же Виталия Диденко. По данным телепрограммы, фирмы молдавского грузоперевозчика не только перепродают «УАС» запчасти – им также заказывались специфические услуги. Так, компании «Transenergoproiect SA» было выплачено 1,67 млн грн. за модификацию печатной платы встроенного компьютера. А фирме «Drone-Tech LP» перечислили 1,11 млн грн. за разработку конструкции адаптера крепления полезной нагрузки (это тот самый оптический модуль) и проектирование внутреннего нагревателя. Таким образом на услуги и работы сторонних предприятий уже потрачено около трех миллионов.