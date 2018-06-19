Президент вступился за украинский бизнес, не выходя за рамки экономического соглашения с ЕС - эксперт

Украина должна и дальше наращивать свои экспортные мощности в ЕС, драйвером которых является малый и средний бизнес, говорит Фесенко.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что поднятием экспортной пошлины на вывоз металлолома с 30 до 42 евро президент Петр Порошенко простимулировал бизнес-процессы внутри страны.

Заявил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя подписание президентом Украины Петром Порошенко закона об увеличении экспортной пошлины на металлолом, пишет gazeta.ua.

"Порошенко - еврореалист и лоббист украинского рынка, который сыграл не на заголовки в прессе, а в пользу отечественного бизнеса. Подняв экспортную пошлину на вывоз металлолома с 30 до 42 евро, он простимулировал бизнес процессы внутри страны, гарантировав рабочие места и налоги", - считает политолог.

"Здоровый прагматизм и понимание европейского торгового законодательства, чрезвычайно важный навык для украинских политиков. Которые хотят делать страну успешной в экономике, а не на словах в телевизоре.

Украина должна и дальше наращивать свои экспортные мощности в ЕС, драйвером которых является малый и средний бизнес. И не должна терять преимуществ своих экономических гигантов, которые гарантируют миллионы рабочих мест и рост заработных плат ", - считает Фесенко.

Напомним, 12 июля 2016 года был принят Закон Украины №1455-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом с €10/тонна до €30/тонна. Одновременно была отменена регистрация импортных контрактов по лому.