Россия из-за обвала рубля и санкций вынуждена "заморозить" космические проекты

Роскосмос начал откладывать проекты из-за колебания курсов валют и неопределенности с поставками комплектующих для космических аппаратов, пишут "Известия".

Большая часть деталей для российских спутников по-прежнему импортируется и оплачивается валютой, соответственно, запланировать проекты, предусматривающие использование импортных комплектующих, невозможно, особенно, если планировать нужно на десятилетие вперед.

Читайте такжеРоссия разработала программу оккупации лучших площадок Луны"В ноябре из-за полной неопределенности с ценами и поставками не смог ничего решить научно-технический совет по орбитальной системе связи «Гонец», - говорит источник в управлении стратегического планирования Роскосмоса. - В ходе заседания были представлены два альтернативных варианта перспективного облика космического аппарата «Гонец»: один в исполнении московского НИИ точных приборов (НИИ ТП), второй вариант подготовил ИСС имени Решетнёва в сотрудничестве с Thales Alenia Space. Оба варианта предусматривали примерно 90% импортных комплектующих, часть из которых подпадают под правила ITAR (International Traffic in Arms Regulations — набор правил, устанавливаемых правительством США для экспорта товаров и услуг оборонного характера — «Известия»). Разумеется, был задан вопрос: есть ли гарантии поставок всех включенных комплектующих? Гарантий нет, ответили проектанты".

Научно-технический совет по «Гонцу» в итоге не смог принять никаких решений и планирует вновь собраться в феврале следующего года. Президент ОАО «Спутниковая система «Гонец» Дмитрий Баканов подтвердил перенос совета на февраль, но какие-либо подробности обсуждать отказался.

Зависимость российских производителей от западных поставщиков микроэлектроники — не новость. И в этом плане пока ничего не меняется. В России пока не удается реализовать проекты по производству современной компонентной базы даже в тех случаях, когда деньги на эти проекты выделяются из бюджета.