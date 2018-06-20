Россия готовит пошлины на товары из США

По словам главы Минэкономразвития, Россия введет ответные импортные пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет.

Россия в ближайшее время введет меры в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий, эти меры коснутся только продукции, которая имеет аналоги в РФ.

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Об этом заявил глава Минэкономразвития страны Максим Орешкин, передает Прайм.

"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", — заявил Орешкин, комментарий которого предоставила пресс-служба министерства.

"Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", — добавил он.

Минэкономразвития РФ в течение нескольких дней сформирует перечень товаров из США, на которые будут введены ответные импортные пошлины, сообщила пресс-служба министерства.

"Окончательный перечень будет сформирован в ближайшее время — потребуется ещё несколько дней", — уточнили в министерстве.

По словам Орешкина, Россия введет ответные импортные пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет.

"У нас список отработан. Он связан, во-первых, с товарами, которыми у нас достаточный объем торговли с Соединенными Штатами Америки. Второе — проведена оценка так, чтобы не повредило ни российскому потребителю, ни российским гражданам, не оказало негативного влияния на инвестиционные процессы", — сказал Орешкин.

"Там есть строительно-дорожная техника и ряд еще других элементов, которые Россия импортирует. Лекарств, нет, конечно", — уточнил министр.

Россия в конце мая уведомила ВТО о возможном введении пошлин на товары США на 537,6 миллиона долларов в год в ответ на пошлины на сталь и алюминий.