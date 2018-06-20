Кабмин утвердил десятилетнюю стратегию развития ОПК страны

Реализация стратегии позволит начать второй этап реформы оборонно-промышленного комплекса.

Кабинет министров одобрил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 года, разработанную Министерством экономического развития и торговли.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как отметил первый вице-премьер-министр Степан Кубив, стратегия определяет направления реализации среднесрочных реформ ОПК и соответствующего законодательства, которое должно быть принято Верховной Радой.

"Реализация стратегии позволит начать второй этап реформы оборонно-промышленного комплекса, основные задания, которые были сформированы в период 2016-2017 годов. Важно также то, что мы завершим проведение институционной перестройки оборонно-промышленного комплекса, усовершенствуем функционирование на всех уровнях системы оборонной промышленности Украины", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы.