Газ для промышленности в следующем месяце не подорожает

«Нафтогаз» оставил цены на газ для промпотребителей без изменений.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 июля 2018 года оставила минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на уровне июня – 9952,8 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

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Максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 июля также не изменились и составляют - 10893,6 грн за тыс. кубометров, что соответствует цене июня.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

Ранее, на июнь по сравнению с маем 2018 года «Нафтогаз» увеличил минимальные цены на газ для промпотребителей – до 9952,8 грн с 9142,8 грн за тыс. кубометров и максимальные цены на 8,5% – до 10893,6 грн с 10041,6 грн за тыс. кубометров.