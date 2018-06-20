Торговые войны: Россия ответит США пошлинами почти на $100 миллионов

Россия готовит ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий.

На первом этапе объем ответных мер России на введение со стороны США пошлин на сталь и алюминий составит $93 млн.

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Об этом сообщает RNS со ссылкой на Минэкономразвития (МЭР).

«$537,6 млн — это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше — около $93 млн. Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин», — отметили в ведомстве.

Напомним, глава министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Россия готовит ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий, среди них — введение дополнительных импортных пошлин на американские товары.