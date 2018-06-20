В Украине проверят работу госшахт

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что найдет ресурсы для выплаты задолженности шахтерам.

Кабинет Министров намерен инициировать глубинные проверки работы государственной угольной промышленности.

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Об этом во время заседания правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я подчеркиваю то, что в самой угольной промышленности есть много вопросов, я имею в виду в государственном секторе, которые для меня являются непонятными. Поэтому я буду инициировать более глубинную проверку всей государственной угольной промышленности", - заявил премьер-министр.

По его словам, он имеет обоснованные данные о том, что не все средства доходят в бюджет и самим шахтерам.

"Шахтеры ни в чем не виноваты... я понимаю, что ребята должны получать зарплату. Поэтому есть поручения Минфину и Минэнергоугля внести предложения правительству, каким образом в рамках бюджета сбалансировать и ребятам выплатить зарплату. Я найду ресурсы для того, чтобы решить проблему", - добавил Гройсман.

Также он добавил, что в скором времени предложит варианты решения данной проблемы.

Как сообщал УНИАН, Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год 1,3 миллиарда гривень на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате.

По данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 марта 2018 года задолженность по зарплате шахтерам составляла 167,1 миллиона гривень.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт. Дефицит средств в угольном секторе вызван тем, что себестоимость добычи угля (в среднем 2937 гривень за тонну) превышает отпускную цену на топливо (2535 гривень за тонну).

В начале апреля премьер-министр Владимир Гройсман потребовал, чтобы руководители госшахт, которые не будут выплачивать вовремя заработную плату шахтерам, были уволены.