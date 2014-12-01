Запорожсталь реализует самый масштабный в истории Украины инвестиционный проект

Об этом заявил генеральный директор МК «Запорожсталь» Ростислав Шурма.

Строительство нового производства позволит комбинату полностью отказаться от устаревшего мартеновского производства и существенно снизить техногенную нагрузку на окружающую среду - ожидаемое сокращение выбросов в атмосферу составит на уровне 25% от общих выбросов комбината.

Читайте также«Запорожсталь» впервые за два года получила прибыль«Мы приступаем к реализации крупнейшего экологического проекта модернизации «Запорожстали» – строительство конверторного цеха. Переход на новое, экологически безопасное и эффективное производство, инвестиции в проект свыше 1,5 миллиарда долларов, создание новых рабочих мест, современная производственная инфраструктура, окружённая санитарно-защитной зоной с зелёными насаждениями, которая появится на месте шлаковых отвалов с криминальной репутацией – все это глобальные перемены к лучшему не только для комбината и его коллектива, но и для всех жителей региона», – подчеркнул Генеральный директор МК «Запорожсталь» Ростислав Шурма.

Кроме того международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа Метинвест проводит последовательную системную экологическую модернизацию производства МК «Запорожсталь». За два года в экологические программы комбината было инвестировано свыше 250 млн. долларов. Так, на МК «Запорожсталь» построена и введена в эксплуатацию агломашина №1 с современной системой газоочистки. В настоящее время ведётся подключение новой системы газоочистки на агломашине №2. Завершено строительство новой травильной линии НТА-4 в цехе холодной прокатки №1, благодаря которой полностью прекращается сброс промышленных вод в реку Днепр от работы цеха, а также на 83% сокращаются выбросы паров серной кислоты в атмосферу. Заканчиваются пуско-наладочные работы на реконструированной доменной печи №4, на которой построены новейшие системы аспирации литейного двора и подбункерного помещения.