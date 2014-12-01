«Запорожсталь» ликвидирует отвалы на территории Маркусовой балки

Об этом заявил Генеральный директор МК «Запорожсталь» Ростислав Шурма.

Конвертерный цех, площадь которого составит более 50 гектаров, будет построен на территории балки Маркусовой или Черной горы, являющейся еще с советских времен местом складирования отвалов. Последние 20 лет территория балки была традиционным местом активности криминальных группировок, а разработка отвалов – традиционным криминальным бизнесом в регионе.

Строительство конвертерного цеха привлекает огромные инвестиции в город и создает тысячи новых рабочих мест, - отметил гендиректор «Запорожстали». - Это будущее города Запорожья, потому что у нас будет один из самых современных и чистых заводов в Европе, который сможет эффективно работать многие десятилетия. Кроме того будет окончательно решен вопрос ликвидации балки Маркусовой, на территории которой будет построен новый цех, и являющейся сегодня огромной свалкой отвалов и рассадником криминала в городе, - отметил Ростислав Шурма.

Гендиректор МК «Запорожсталь» подчеркнул, что на этой территории ранее применялись различные воровские схемы, когда под видом отходов на Чёрную гору вывозили готовый прокат. За 2,5 года руководству комбината удалось полностью прекратить воровство с предприятия, и теперь пришло время навести порядок на территории, непосредственно прилегающих к производству. Так, на месте балки Маркусовой МК «Запорожсталь» создаст зеленую санитарно-защитную зону, а сами отвалы будут вывезены и утилизованы за чертой Запорожья.Для этого планируется использовать один из неэксплуатируемых заброшенных карьеров , который полностью засыпят, а сверху уложат 20-сантиметровый слой плодородной земли и высадят деревья. Таким образом будет выполнена техническая рекультивация земель на том месте. Все работы по благоустройству территории в балке Маркусовой будут выполняться в соответствии с современными европейскими экологическими нормами и стандартами.

В течение 20 лет в районе балки Маркусовой велись стихийные разработки материалов, которые в советские времена складировались там в течение многих десятилетий. В рамках реализации проекта нужно провести массовую рекультивацию этой территории, - отметил Ростислав Шурма. - Чтобы привести территорию в порядок, необходимо перевезти более полутора миллиона тонн отходов.

Подготовить для строительства и облагородить территорию комбинат планирует за 2 года. В строительстве конвертерного цеха будет задействовано около 2 тысяч человек. Непосредственно на подготовке территории будут работать до сотни единиц техники, бульдозеры, экскаваторы, грузовые автомобили.