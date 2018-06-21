"Укртютюн" поддержал инициативу премьера усилить борьбу с контрабандой

Парламент призывают рассмотреть законопроект №4327 о введении уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров.

Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" поддерживает готовность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана реализовать программу "Украина без контрабанды".

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Глава правительства абсолютно верно и четко обозначил проблему. Теневой оборот на протяжении многих лет составляет серьезную проблему для легальных производителей табачных изделий. По данным TNS, нелегальный рынок сигарет за прошлый год вырос в два раза – до 1,5 миллиарда сигарет. Прямые потери бюджета 2017 года оцениваются в 1,2 миллиарда ривень. При этом нелегальный рынок сигарет продолжает стремительно расти и при сохранении текущей тенденции мы можем говорить уже о 2 миллиардах нелегальных сигарет в 2018 году, что при текущих ставках налогов приведет к совокупным недопоступлениям бюджета на уровне 2 миллиарда гривень – заявила глава Ассоциации "Укртютюн" Валентина Хоменко.

Также глава Ассоциации напомнила, что по данным исследования KPMG, Украина сейчас является крупнейшим поставщиком контрабандных сигарет в страны Евросоюза. За 2016 г. из Украины в страны ЕС было нелегально вывезено 5,8 миллиарда сигарет.

- Это недопустимая ситуация, которая бьет и по имиджу Украины, и по ее бюджету, и по легальным производителям сигарет – уверена Валентина Хоменко.

По ее словам, эту проблему можно решить путем комплексного сотрудничества государства и легального бизнеса.

- Прежде всего, нужно вводить уголовную ответственность за контрабанду табачных изделий в особо крупном размере. Соответствующий законопроект - №4327 – зарегистрирован в парламенте более двух лет назад. Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков абсолютно верно заметил, что Украина остается чуть ли не единственной страной в Европе, где декриминализирована контрабанда подакцизных товаров. Эта ситуация необъяснима и недопустима. – уверена Валентина Хоменко.

Кроме того, нужен четкий план борьбы с незаконным производством и оборотом табачных изделий.

- Уже принята Стратегия в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 г. Но, увы, почти год не принимается План действий под эту стратегию, а без принятия Правительством Плана действий Стратегия фактически не реализуется – обозначила проблему Валентина Хоменко.