В Мариуполе снижают объемы производства чугуна из-за нехватки вагонов

Развитие железнодорожного сообщения с восточными регионами страны является наиболее приоритетным направлением для "УЗ" среди проектов капитальных инвестиций, напоминают промышленники.

Мариупольский меткомбинат им. Ильича в июне этого года снижает производство чугуна на 25 тысяч тонн из-за снижения показателей пропуска грузовых перевозок в направлении Камыш-Заря – Волноваха со стороны "Укрзализныци". О таком информирует Центр Транспортных Стратегий, пишет 5 канал.

Как отмечается, запасов сырья у металлургов осталось на 1-2 суток, а потери от недополученной валютной выручки и невыполнение обязательств перед партнерами составят до 1,5 десятков миллионов долларов.

"Уже сейчас видно, что ожидаемые потери производства товарной продукции в июне ММК им. Ильича составят около 30 тыс. тон, что эквивалентно недополучению валютной выручки в 10-15 млн долларов", - говорят в "Метинвесте", управляющей комбинатом.

Кроме проблемы уменьшения пропуска поездов, эксперты обращают внимание и на общее снижение объемов перевозки по маршруту Камыш-Заря – Волноваха.

"Если проанализировать динамику среднего количества вагонов в поездах, которые сдаются по стыку Камыш-Заря с начала 2017 года, то становится очевидно, что за год количество вагонов в поезде уменьшилось почти на 7 единиц", - констатирует старший аналитик ЦТС-Консалтинг Павел Руденко.

Эту информацию подтверждают и сами операторы рынка. Они отмечают, что в последние недели было зафиксировано формирование поездов с 22-27 вагонов (несмотря на норму в 55 вагонов). Основной причиной неполного комплектования поездов называют неудовлетворительное состояние тепловозов депо Волноваха и Роды, вследствие чего УЗ искусственно занижает вес поездов во время их формирования.

Ранее в Кабмине, профильном министерстве и УЗ неоднократно отмечали, что развитие железнодорожного сообщения с восточными регионами страны является наиболее приоритетным для "Укрзализныци" среди проектов капитальных инвестиций.