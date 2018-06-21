Торговая война: Турция ввела пошлины на товары из США

За счет новых пошлин Турция намерена получать 300 миллионов долларов в год.

Турция ввела ответные пошлинами на товары из США. Под заградительные меры попали 22 вида американских товаров на общую сумму около 300 миллионов долларов. Пошлины уже вступили в силу.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на министра экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Согласно документам, поданным Турцией во Всемирную торговую организацию, Турция намерена получать за счет пошлин 300 миллионов долларов в год.

"Мы экспортируем сталь в США на 1,18 миллиарда долларов, а импортируем из этой страны товаров на 1,3 миллиарда долларов. Мы пытались решить эту проблему с ними на переговорах, но это не получилось. Они будут брать с нас дополнительные таможенные пошлины в размере 260 миллионов долларов. Мы тоже начали действовать и ввели дополнительные пошлины на 22 вида американских товаров на сумму в 300 миллионов долларов. С сегодняшнего дня они вступили в силу", - сказал Зейбекчи.

Отмечается, что Европейская комиссия утвердила пошлины на импорт товаров из США на общую сумму 2,8 миллиарда евро. В перечень товаров, на которые будут распространяться пошлины, входят изделия из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары и комбинации других продуктов, например, спортивные товары, одежда, виски, сигареты и т.д. Ответные меры Евросоюза начнут действовать 22 июня.

Как сообщал УНИАН, 1 марта на встрече с представителями крупнейших металлургических компаний президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины на импорт стали и алюминия. Уже 8 марта глава Админстрации подписал распоряжение о налогообложении иностранной стали 25% пошлиной, а алюминия - 10%.