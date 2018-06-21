Торговая война: Турция ввела пошлины на товары из США
Турция ввела ответные пошлинами на товары из США. Под заградительные меры попали 22 вида американских товаров на общую сумму около 300 миллионов долларов. Пошлины уже вступили в силу.
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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на министра экономики Турции Нихат Зейбекчи.
Согласно документам, поданным Турцией во Всемирную торговую организацию, Турция намерена получать за счет пошлин 300 миллионов долларов в год.
"Мы экспортируем сталь в США на 1,18 миллиарда долларов, а импортируем из этой страны товаров на 1,3 миллиарда долларов. Мы пытались решить эту проблему с ними на переговорах, но это не получилось. Они будут брать с нас дополнительные таможенные пошлины в размере 260 миллионов долларов. Мы тоже начали действовать и ввели дополнительные пошлины на 22 вида американских товаров на сумму в 300 миллионов долларов. С сегодняшнего дня они вступили в силу", - сказал Зейбекчи.
Отмечается, что Европейская комиссия утвердила пошлины на импорт товаров из США на общую сумму 2,8 миллиарда евро. В перечень товаров, на которые будут распространяться пошлины, входят изделия из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары и комбинации других продуктов, например, спортивные товары, одежда, виски, сигареты и т.д. Ответные меры Евросоюза начнут действовать 22 июня.
Как сообщал УНИАН, 1 марта на встрече с представителями крупнейших металлургических компаний президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины на импорт стали и алюминия. Уже 8 марта глава Админстрации подписал распоряжение о налогообложении иностранной стали 25% пошлиной, а алюминия - 10%.