Российский суд отклонил жалобу Siemens по второму делу о «крымских турбинах»

Суды двух инстанций ранее отклонили встречные иски самого Siemens и структур "Ростеха" по первому делу, касающемуся тех же турбин.

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу российской «дочки» немецкого концерна Siemens на решение об отказе в удовлетворении иска к структурам «Ростеха» по поставкам турбин для ТЭС в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает «РИА Новости».

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Истец — производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") — в четверг просил кассационную инстанцию отменить вынесенное 10 января решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля. Обе инстанции полностью отклонили иск СТГТ. По мнению истца, данное решение принято необоснованно.

В этом иске СТГТ просил суд признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ, структура "Ростеха") от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ, входит в "Ростех").

Суды двух инстанций ранее отклонили встречные иски самого Siemens и структур "Ростеха" по первому делу, касающемуся тех же турбин. В нем Siemens требовал признать незаконной сделку поставки и вернуть турбины производителю. Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ оспаривали пункты контракта, дающие СТГТ право отказаться от его исполнения при угрозе нарушения санкций ЕС, а также обязывающие покупателя не размещать турбины в Крыму, устанавливая конечным местом поставки Таманский полуостров.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2017 года Россия доставила в аннексированный Крым четыре газовые турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens. Комментируя это событие, в Siemens заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, вместо этого они незаконно попали в Крым. Позже Германия потребовала от ЕС введения новых санкций из-за ситуации с турбинами Siemens, которые незаконно попали в оккупированный Крым.

Справка УНИАН. Siemens AG - немецкий технологический концерн, ведущий мировой производитель электротехники и электроники для промышленности и энергетики, медицинского оборудования, городской инфраструктуры. Штаб-квартиры концерна находятся в Берлине и Мюнхене.

Немецкий концерн Siemens имеет длительную историю сотрудничества с украинскими и российскими компаниями. Концерн поставляет оборудование для работы электростанций и других объектов энергетики.