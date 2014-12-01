В Украине производство стали сократилось на 16%

В Украине в январе-ноябре, по оперативным данным, производство стали сократилось по сравнению с январем-ноябрем 2013 года на 16% - до 25,24 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период также сократилось на 16% - до 22,13 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 14% – до 23,036 млн тонн.

Объем производства кокса в январе-ноябре уменьшился на 20% - до 12,93 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 г. метпредприятия произвели 29,116 млн тонн чугуна, что на 2% больше к 2012 г.; 32,675 млн тонн стали (101%) и 29,031 млн тонн проката (100%).

Производство кокса составило 17,596 млн тонн (93%).