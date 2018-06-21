Авдеевский коксохим оказался на грани остановки – директор завода

По словам руководителя предприятия, уже через неделю на заводе закончится запас серной кислоты, что приведет к вынужденной остановке производства.

Авдеевский коксохим из-за нехватки сырья оказался на грани остановки. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор предприятия Муса Магомедов.

По словам Магомедова, уже через неделю на заводе закончится запас серной кислоты, что приведет к вынужденной остановке производства. При этом директор указывает, что испытывает странные чувства в связи с данной ситуацией, так как завод, расположенный фактически в зоне ведения боевых действий на востоке Украины, и неоднократно подвергавшийся обстрелам сумел выжить, но оказался в сложнейших ситуации из-за украинских поставщиков.

«Плохие новости. Завод оказался на грани остановки. Через 7 дней у нас полностью заканчиваются запасы серной кислоты — сырья, без которого работа коксохима невозможна. Странное чувство: завод сумел выжить во время боевых действий, но остановиться может из-за банальной нехватки сырья, которое нам должно поставить наше отечественное предприятие. Нам объясняют эту ситуацию нехваткой вагонов. Трейдер Восточного Гока, предприятие «Торгсервис», который продает АКХЗ серную кислоту, должен был в июне отгрузить нам 1080 тонн серной кислоты, а отгрузил пока всего лишь 60 тонн или 5% от обещанного...», - написал Магомедов.

При этом директор завода указал, что намерения Минэкономики ограничить импорт серной кислоты в Украину неуместны, и данная ситуация тому яркий пример.

«При этом в Министерстве экономики на полном серьезе рассматривают введение пошлин на импорт серной кислоты в Украину. Хотя уже абсолютно очевидно, что нам без импорта никак не справиться. Но что делать нам сейчас, в данной ситуации? У нас за спиной коксохимическое производство и целый город, который зависит от этого производства, а также металлургические комбинаты страны, которые попросту не смогут работать без нашего кокса», - написал Магомедов.