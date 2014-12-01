В России производственная инфляция выросла до максимума с 1998 года

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2014 года увеличился до 51,7 балла с сентябрьского показателя в 47,4 балла, указывая на улучшение общей конъюнктуры рынка в обрабатывающих отраслях, говорится в сообщении банка HSBC, передает РИА «Новости».

В ноябре текущего года индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ стал максимальным с октября 2013 года, и в целом соответствовал среднему долгосрочному значению исследования (с сентября 1997 года) в 51,8 балла.

Ослабление курса рубля было отмечено участниками исследования в качестве ключевого фактора, вызвавшего ускорение роста закупочных цен в ноябре. Инфляция закупочных цен существенно ускорилась за месяц и достигла максимального уровня с октября 1998 года. Компаниям удалось частично переложить более высокие закупочные цены на клиентов в ноябре, поскольку отпускные цены увеличивались максимальными темпами с марта 2011 года, говорится в сообщении.

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"Темпы роста новых заказов ускорились до максимальных…. Внутренний спрос продолжал быть локомотивом расширения, поскольку экспортные заказы сократились пятнадцатый месяц подряд, однако более замедленными темпами", — отмечает HSBC.

На фоне ускорения роста новых заказов, рост объемов производства в ноябре также ускорился. Темпы роста были максимальными с июля и лишь немного ниже среднего долгосрочного уровня исследования. Несмотря на рост объемов производства в ноябре, занятость в обрабатывающих отраслях сократилась семнадцатый месяц подряд, и темпы сокращения слегка ускорились с октября.

"Мы полагаем, что производители либо извлекли выгоду из импортозамещения или же неправильно истолковали временный всплеск спроса на фоне возросших инфляционных ожиданий ("успеть купить пока дешево"). В первом случае высокая активность в обрабатывающих отраслях продолжится в краткосрочной перспективе. Во втором — производители столкнутся со снижением спроса уже в ближайшее время", — приводятся в исследовании слова главного экономиста HSBC по России и СНГ Александра Морозова.

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