«Запорожсталь» призывает мэра Запорожья помочь избавить город от рассадника криминала

Об этом было сказано в ходе пресс-конференции Генерального директора Ростислава Шурмы 1 декабря , посвященной теме будущего строительства конверторного цеха взамен устаревшего мартена.

На месте балки Маркусовой МК «Запорожсталь» планирует построить новейший кислородно-конвертерный цех (инвестиции в проект более 1,5 млрд долларов). Комбинат за свои средства хочет благоустроить территорию и создать рядом с цехом зеленую санитарно-защитную зону с зелеными насаждениями. Часть прилегающей к новому производству территории-Черная гора- находится в коммунальной собственности. Поэтому руководство МК «Запорожсталь» обратилось к мэру Запорожья Александру Сину с предложением также облагородить эту территорию за средства комбината.

Рядом с территорией комбината в балке Маркусовой расположена земля, которая находится в коммунальной собственности, - отметил Ростислав Шурма. - Эта территория на строительство цеха никак не влияет. Но мы подходим комплексно к реализации таких проектов и надеемся, что это послужит примером городским властям, которые применят точно такой же подход. Безусловно, мы заинтересованы, чтобы вокруг всего конвертерного цеха была создана санитарно-защищенная зона.

Сама балка Маркусова, является традиционным местом деятельности криминальных группировок. Гендиректор МК «Запорожсталь» подчеркнул, что в ходе реализации проекта отвалы будут перемещены за черту города и использованы для технической рекультивация земель. Таким образом будет разрушен основной бизнес различных криминальных группировок Запорожья.

«Запорожсталь» убирает отвалы, которые находятся на территории комбината, и мы надеемся, что наша работа послужит хорошим примером для городской власти, которая поступит также с отвалами, находящимися на коммунальной земле, - подчеркнул Ростислав Шурма. - Необходимо убрать это последний очаг криминалитета и навести порядок в балке Маркусовой. Мы понимаем, что необходимо идти навстречу городу и его жителям. Поэтому мы готовы за счет средств «Запорожстали» облагородить территорию, находящуюся в коммунальной собственности.Ростислав Шурма также сообщил, что ранее мэр Запорожья Александр Син на словах поддержал эту идею.

Однако, какой путь в итоге выберет городская власть: поддерживать криминалитет или благоустраивать город и наводить порядок, покажет время.

Справка. Строительство нового кислородно-конвертерного цеха МК «Запорожсталь», с объемом инвестиций свыше 1,5 млрд. долларов, является самым масштабным инвестиционным проектом в истории Украины. Площадь нового производства составит более 50 гектаров.