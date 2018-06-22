Омелян хочет убедить Tesla создать свой завод по производству электробатарей в Украине

По словам министра, технологичность в сфере инфраструктуры возможна только путем привлечения всемирных компаний в Украину.

Министерство инфраструктуру Украины в рамках транспортной стратегии до 2030 года рассчитывает убедить самого большого производителя электрокаров в мире – компанию Tesla создать свой завод по производству электробатарей в Украине.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года «Drive Ukraine», которое состоялась вечером 21 июня.

"Технологичность в сфере инфраструктуры возможна только благодаря привлечению всемирных компаний в Украину. Такие компании, как Hutchison Port, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla, Ryanair – есть и должны быть в нашей стране. Мы верим в то, что нам удастся убедить самого большого производителя электрокаров в мире – Tesla создать свой завод по производству электробатарей в Украине", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года «Drive Ukraine 2030», целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Новая стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления. Планируется также внедрять программы подготовки и развития персонала, повышать прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг и др.

Tesla Inc (до 1 февраля 2017 года - Tesla Motors) - американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины. Ориентированная на дизайн, производство и продажу электромобилей и компонентов к ним. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.

Среди инвесторов компании - основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также один из основателей платежной системы PayPal Илон Маск.