Нардепы обратились к руководству государства в связи с вмешательством спецслужбы в деятельности производителя лекарств "Интерхим"

Народный депутат Александра Кужель отметила, что несмотря на сложные условия работы, предприятие не прекратило свой масштабный инвестиционный проект.

Народные депутат Украины Александра Кужель, Олег Мусий и Андрей Шипко обратились к руководству государства и председателю СБУ Василию Грицаку с требованием прекратить грубое вмешательство в хозяйственную деятельность отечественного производителя лекарств "Интерхим".

Об этом стало известно на специальном брифинге нардепов, во время которого представитель предприятия Александр Чумак зачитал соответствующее обращение от трудового коллектива предприятия.

"Мы терпели, когда СБУ инициировало массовые проверки предприятия. Но попытки обвинить нас в сотрудничестве с агрессором, который отобрал родную крымскую землю и имущество, используя при этом фейковых псевдонационалистов – это уже край и позор!" – заявил А.Чумак.

Народный депутат Александра Кужель, в свою очередь, отметила, что несмотря на сложные условия работы, предприятие не прекратило свой масштабный инвестиционный проект, который воплощался с 2012 по 2016 год, стоимостью свыше 50 млн евро и благодаря которому было создано несколько сотен высокооплачиваемых рабочих мест. И при этом все время бесплатно передавало свои лекарства на фронт.

Справка. ОДО "Интерхим" – одно из ведущих фармацевтических предприятий страны. В 2016 году оно реализовало инвестиционный проект по созданию лабораторно-производственного комплекса по самым высоким мировым стандартам. Общий объем инвестиций в проект состав 42 млн евро.

Кроме того, ОДО "Интерхим" – единственная в стране фармацевтическая компания, которая производит лекарства для тяжело- и онкобольных. А также является одним из поставщиков лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.