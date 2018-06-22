Французский Airbus пригрозил уйти из Великобритании из-за Brexit

Airbus предупреждает, что под угрозой увольнения находятся тысячи сотрудников.

Французская авиастроительная компания Airbus пригрозила уйти из Великобритании, если правительство страны не достигнет с ЕС соглашения об условиях переходного периода по Brexit.

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Об этом сообщает BBC.

Airbus предупреждает, что под угрозой увольнения находятся тысячи сотрудников.

Сейчас 6000 британцев работают на заводе компании, расположенном в графстве Флинтшир (населенный пункт Броутон), 3000 человек - на заводе в Бристоле. Еще 900 человек трудятся на предприятии в городе Ньюпорт, 2200 сотрудников - в Портсмуте, Гэмпшире, Стивенидже и Хартфордшире. В Уэльсе в сфере поставок задействованы 11 600 человек.

Правительство Уэльса заявило, что предупреждение Airbus носит «чрезвычайно тревожный» характер. «Великобритания не может взять на себя экономический риск дрейфовать по течению», - говорится в заявлении.

Первый министр Уэльса Карвин Джонс в пятницу примет участие с другими британскими министрами в заседании англо-ирландского совета в Гернси. Ожидается, что министры обсудят возникшие финансовые риски промышленных компаний из-за Brexit. Пока что Джонс опубликовал совместное заявление с первым министром Шотландии Николой Стерджен, в котором он призвал премьер-министра Терезу Мэй пообещать остаться на едином рынке ЕС и в Таможенном союзе. По их мнению, план Мэй о выходе Великобритании из ЕС не «соответствует национальным интересам».

Как пишут «Ведомости», по оценке Airbus, выход Великобритании из ЕС в 2019 г. без «переходного» соглашения может привести к серьезным нарушениям и даже прерыванию производства компании в Великобритании. Это заставит Airbus пересмотреть свои инвестиции в Великобританию, утверждает компания.

Она считает, что отведенный на переходный период срок (до декабря 2020 г.) слишком мал, чтобы ЕС и Лондон решили все вопросы, а Airbus успела изменить разветвленную цепочку поставок. Компания пообещала внимательно следить за новыми инвестициями в Великобритании и воздерживаться от расширения базы поставщиков и партнеров в Великобритании.