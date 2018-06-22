Рост промпроизводства в Украине замедлился до 2,5%

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае выросло на 3,1%.

Рост промышленного производства в Украине в мае 2018 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 2,5% с 3% в аналогичном измерении месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае в годовом выражении замедлился до 2,9% с 3%.

По сравнению с предыдущим месяцем – апрелем 2018 года - промпроизводство в мае выросло на 3,1% без учета корректировки на эффект календарных дней, на 2,2% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в мае в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности (37,4%), наибольшее падение - в производстве электрооборудования (19,2%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, рост промпроизводства в Украине в апреле 2018 года в годовом выражении ускорился до 3%.

В 2017 году в Украине зафиксирован спад промпроизводства на 0,1% после роста на 2,8% в 2016 году.