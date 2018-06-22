Украина усилит разработку собственных ЗРК - Порошенко

19:10, 22 июня 2018
Промышленность
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Порошенко отметил, что украинские РЛС превосходят импортные аналоги / фото УНИАН

Украина усилит разработку собственных, а также закупит импортные зенитно-ракетные комплексы с целью защиты территории от российского агрессора.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Запорожье, вручая военнослужащим сертификаты на радиолокационные станции, произведенные на казенном предприятии "Научно-производственный комплекс "Искра".

"Эти станции должны закрыть украинское небо, и я буду давать поручения, чтобы мы усилили разработку собственных и рассмотрели возможность приобретения самых современных импортных зенитно-ракетных комплексов для того, чтобы украинский народ был уверен, что украинская граница под надежным прикрытием, а украинская армия – лучшая в мире", - сказал он.

Также президент отметил, что радиолокационные станции, производимые на КП "НПК "Искра" по своим характеристикам намного лучше, нежели импортные, которые предлагают закупить для ВСУ на внешних рынках.

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Теги: #РЛС#ЗРК Печора